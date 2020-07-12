Trabzonspor'da Nwakaeme ilk 11'e dönüyor

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle kısa süre forma giyen Nwakaeme, yeniden ilk 11'deki yerine dönüyor.

Haber; Sabah
Trabzonspor'da Nwakaeme ilk 11'e dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2020 10:31
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Kupada Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçında yaşadığı kasık sakatlığı sonrası Alanya ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giymeyen yetenekli oyuncu, Galatasaray maçında 5, Antalyaspor maçında ise 26 dakika görev alabilmişti.

Yıldız futbolcunun eski formuna kavuştuğu ve yarın Denizlispor karşısında 11'de sahaya çıkacağı kaydedildi. Nwakaeme'nin 11'e dönmesi halinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Ndiaye'yi kulübeye çekeceği belirtildi.

KORKMAYIN, VURUN!

Son haftalarda özellikle rakip kalede pozisyona girmekte ve şut atmakta zorlanan Trabzonspor, Antalyaspor maçında sadece bir isabetli şut çekebilmişti.

Bu duruma dikkat çeken teknik direktör Hüseyin Çimşir, antrenmanda oyuncularını uyararak, "Şut çekmekten korkmayın, rakip kaleyi daha çok baskı altına almalıyız" talimatını verdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için