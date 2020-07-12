Trabzonspor'da Nwakaeme ilk 11'e dönüyor

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.



Kupada Fenerbahçe ile oynanan rövanş maçında yaşadığı kasık sakatlığı sonrası Alanya ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giymeyen yetenekli oyuncu, Galatasaray maçında 5, Antalyaspor maçında ise 26 dakika görev alabilmişti.



Yıldız futbolcunun eski formuna kavuştuğu ve yarın Denizlispor karşısında 11'de sahaya çıkacağı kaydedildi. Nwakaeme'nin 11'e dönmesi halinde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Ndiaye'yi kulübeye çekeceği belirtildi.



KORKMAYIN, VURUN!



Son haftalarda özellikle rakip kalede pozisyona girmekte ve şut atmakta zorlanan Trabzonspor, Antalyaspor maçında sadece bir isabetli şut çekebilmişti.



Bu duruma dikkat çeken teknik direktör Hüseyin Çimşir, antrenmanda oyuncularını uyararak, "Şut çekmekten korkmayın, rakip kaleyi daha çok baskı altına almalıyız" talimatını verdi.



