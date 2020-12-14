Trabzonspor'da Nwakaeme geri dönüyor

Sakatlığı nedeniyle Sivasspor sınavından sonra Kayserispor deplasmanında da forma giymeyen Nwakaeme'nin cumartesi günü Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçına yetiştirileceği ifade edildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın sakatlığının geçmesine rağmen fiziksel olarak hazır olmaması nedeniyle Kayseri maçında riske etmediği, aynı şekilde Semedo'nun da Rize karşılaşmasına kadar oynayacak duruma geleceği belirtildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 31 yaşındaki Nijeryalı sol kanadın sakatlığının geçmesine rağmen fiziksel olarak hazır olmaması nedeniyle Kayseri maçında riske etmediği, aynı şekilde Semedo'nun da Rize karşılaşmasına kadar oynayacak duruma geleceği belirtildi.