Trabzonspor'da Nwakaeme fırtınası

Lider Trabzonspor 87 günlük aranın ardından ligin açılışını galibiyetle yaptı.



Bordo-Mavililer, Göztepe engelini Anthony Nwakaeme'nin şık kafası, Ekuban'ın penaltısı ve Berkan Emir'in kendi kalesine attığı gollerle 3-1 geçti. Bordo-Mavili formayı giydiği geçen sezondan bu yana skorer kimliği ve oynadığı göze hoş gelen futbolu ile öne çıkan Nijeryalı oyuncu, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra çıktığı ilk maçta şov yaptı.



Sol kanadı çok iyi kullanan 30 yaşındaki futbolcu, 16.dakikada Pereira'nın ortasında iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla Fırtına'yı zorlu maçta 1-0 öne geçirdi.



İki sezonda 39 gole katkı



Bu gol tecrübeli oyuncu içinde galibiyet katkısının yanı sıra özel bir anlam ifade etti. Bu sezon ligde 11.kez fileleri havalandıran Nwakaeme 10 gol attığı geçen sezonu geride bıraktı. Bu sezon aynı zamanda 8 de asist yapan yıldız oyuncu forma giydiği 2 dönemde toplamda 39 gole katkı vererek büyük bir başarıya imza attı.



