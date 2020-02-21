Trabzonspor'da Nwakaeme Beşiktaş maçında yok!

TRABZONSPOR KAYBETMİYO

Trabzonspor'un 21 kişilik Beşiktaş maçı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:



Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme Costa Marques, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban.







Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme Costa Marques, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme, Beşiktaş ile cumartesi günü oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmedi.Bordo-mavili takımda kart cezalısı olan orta saha oyuncusu Obi Mikel de Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yokluğunda Ndiaye'nin yanına Abdülkadir Parmak'ı monte etmeyi planlayan Hüseyin Çimşir, Nwakamae'nin yokluğunda da Ekuban'ı kullanmayı planlıyor.Beşiktaş'ın özellikle Sergen Yalçın göreve geldikten sonra oynadığı karşılaşmaları inceleyen Çimşir, rakibin kanat organizasyonlarını tecrübeli bek oyuncularıyla engellemeyi ve Sörloth'u ileride daha çok topla buluşturarak sonuca gitmeyi hedefliyor.Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 16 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1, bu sezonun ilk yarısında evinde 4-1'lik skorlarla aldı.Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 13 lig maçında da kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 15 lig maçında Trabzonspor'u sadece 4 kez yenebildi.Bordo-mavililer, deplasmanda son 15 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 6'sında berabere kaldı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.