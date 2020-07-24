Trabzonspor'da Novak yerine A ve B planı!

Hoffenheim'dan sol bek Konstantinos Stafylidis ile her konuda anlaşan Trabzonspor için Çek basınından flaş bir iddia geldi. Bordo-Mavililer'in, Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren aynı mevkinin oyuncusu Martin Frydek ile de ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Novak yerine A ve B planı!
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24 Temmuz 2020 13:08
Filip Novak'ın bir türlü yeni sözleşmeye imza atmaması ve geleceğinin belirsiz olması sonrasında sol bek arayışına geçen Karadeniz ekibi, Alman temsilcisi Hoffenheim'a gözünü dikmişti.

Trabzonspor, Mavi-Beyazlılar'ın Yunan oyuncusu Konstantinos Stafylidis ile her konuda el sıkışmıştı. Dün Çek basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bordo-Mavililer'in, Çek ekibi Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Martin Frydek ile ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki futbolcu da vatandaşı Novak gibi oldukça skorer.

10 gole katkı

Başarılı oyuncu bu sezon 30 maça çıkarken 3 gol, 7 asistlik performansıyla 10 gole direkt katkı verdi. Bilindiği üzere Fırtına, orta sahasını güçlendirmek için de Sparta Prag'dan ayrılan Guelor Kanga ile her konuda anlaşmaya varmıştı.



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