Trabzonspor'da nokta atışı 8 transfer

Trabzonspor yönetimi, TFF'nin harcama limitlerini belirlemesinden sonra transferde kolları sıvadı. Yeni teknik direktör Eddie Newton'ın da görüşleri alındıktan sonra bordo-mavililer önceliği defansın göbeğine, iki stopere verecek. Ayrıca geçen sezon transfer edilen Atakan Gündüz ile Feyenoord'daki kiralık sözleşmesi sona eren Edgar ile de alternatif stoper olarak takımda kalacak.Bordo-mavililer kiralık sözleşmesi sona eren Ndiaye'yi yeni sezonda düşünmüyor. Senegalli orta sahanın yerine Elneny'nin ismi gündemde. Ayrıca bu mevkiye bir transfer daha yapılacak. Sosa'nın durumuna bağlı olarak bu bölgeye bir hamle daha gelebilir. Tüm takviyelerin direkt oynayabilecek seviyede olmasına da dikkat edilecek.Trabzonspor, Philip Novak'ın takımdan ayrılmasıyla sol bek mevkiine iki transfer birden yapacak. Bu bölge için bir yabancı ve bir de yerli olmak üzere iki alternatif isim üzerinde duran bordo- mavililerde teknik direktör Newton'ın da Premier Lig'den isim önermesi bekleniyor.Forvette Sörloth ve Ekuban ile rekabet edebilecek yabancı bir isim arayan bordo-mavililer, her iki kanatta da oynayabilen bir ofansif oyuncu ile de teması sürdürüyor. Yönetimin, 8 olarak belirlediği transfer sayısını maliyetlere göre daha da arttırabileceği belirtildi.