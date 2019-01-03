HAVADAN GEÇİT VERMİYOR

WAKASO İDDİASI

Trabzonspor dört bir koldan Ogenyi Onazi'nin boşluğunu dolduracak ön libero arıyor. Sezonu kapatan Nijeryalı yıldızın yerine birçok isim gündeme geldi. Menajerler tarafından önerilen Slavia Prag'ın orta saha oyuncusu Ngadeu Ngadjui beğenildi. Teknik direktör Ünal Karaman ve scout ekibinin onay vermesi üzerine bordo-mavili yönetim şartlarını görüşmek için Çek kulübüyle masaya oturacak. Slavia Prag ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi 3 milyon euro'yu aşıyor. Trabzonspor, satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü devreye sokmayı planlıyor.Bordo-Mavili kulübün gündemindeki Ngadeu Ngadjui, 1.90 boyunda dev bir savunmacı. Hem ön libero hem de stoperde oynayabiliyor. Lakabı 'Tank' olan 28'lik futbolcu ne yerden ne havadan geçiliyor. Avrupa Ligi'nde 2.3 top çalma, 2.7 top kesme, 5 top uzaklaştırma, 0.7 şut bloklama ortalamaları tutturdu. Tam bir savaşçı olan Kamerunlu oyuncunun stoper bölgesinde de görev alması teknik direktörlerin işini kolaylaştırıyor. 2016 yılından bu yana Slavia Prag'da forma giyen Ngadjui de kariyerinin bu bölümünde değişime sıcak bakıyor. Yönetim, tüm şartları zorlayarak transfer etmeye çalışacak.Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sezonu kapaması üzerine bordo-mavililerin adı birçok ön libero ile anılıyor. Son olarak Guimaraes'te forma giyen Alhassan Wakaso'nun Karadeniz Fırtınası'na önerildiği ortaya çıktı. 26 yaşında, 1.80 boyundaki oyuncu için Trabzonspor scout ekibinin raporu bekleniyor. Ganalı oyuncunun, Guimaraes ile 2020'ye kadar kontratı var. Bonservis bedeli 1.5 milyon euro civarında.