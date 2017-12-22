  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Trabzonspor'da neşeli antrenman

Trabzonspor, Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: DHA
Trabzonspor'da neşeli antrenman
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2017 12:26
Süper Lig'ide ilk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Trabzonspor, bugün saat 10.00'da yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Batuhan'ın yanı sıra izinli olan Bongonda katılmadı. Isınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.

ÇALIMBAY VE ONUR'UN TAKIMI GALİP
Antrenmanın son bölümünde yarı sahada yapılan çift kale maç yüksek tempoda geçerken, kazanan kaptan Onur'un takımı, büyük sevinç yaşadı. Bu çalışmada Rıza Çalımbay da Burak Yılmaz'ın takımını mağlup eden kaptan Onur'un takımında yer aldı.

MUSTAFA İLE VOLKAN ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI
Antrenmanın son bölümünde hafif sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş ve Volkan Şen takımdan ayrılarak salona geçti.

MALİ GENEL KURUL CUMARTESİ
Trabzonspor'da mevcut yönetim kurulunun ibra edileceği, ekonomik durumun konuşulacağı ve kulüp üyelik aidatının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın saat 09.30'da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda yapılacak. Genel Kurul'a, başkan Muharrem Usta'nın da katılarak yeni projeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

YOLCULUK CUMARTESİ
Bu arada bordo mavililer Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maç için yarın Karabük'e gidecek. Trabzonspor kafilesinin yarın saat 14.30'da özel uçak ile Kastamonu'ya gideceği ve buradan da kara yoluyla Karabük'e geçeceği belirtildi.






Süper Lig'ide ilk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olacak Trabzonspor, bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 
Futbolcuların idman sırasında neşeli oldukları gözlemlendi.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Batuhan’ın yanı sıra izinli olan Bongonda katılmadı. Isınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.
ÇALIMBAY VE ONUR’UN TAKIMI GALİP
Antrenmanın son bölümünde yarı sahada yapılan çift kale maç yüksek tempoda geçerken, kazanan kaptan Onur’un takımı, büyük sevinç yaşadı. Bu çalışmada Rıza Çalımbay da Burak Yılmaz’ın takımını mağlup eden kaptan Onur’un takımında yer aldı.
MUSTAFA İLE VOLKAN ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI
Antrenmanın son bölümünde hafif sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş ve Volkan Şen takımdan ayrılarak salona geçti.
MALİ GENEL KURUL YARIN
Trabzonspor’da mevcut yönetim kurulunun ibra edileceği, ekonomik durumun konuşulacağı ve kulüp üyelik aidatının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın saat 09.30’da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Salonu’nda yapılacak. Genel Kurul’a, başkan Muharrem Usta’nın da katılarak yeni projeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
YOLCULUK YARIN
Bu arada bordo mavililer Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maç için yarın Karabük’e gidecek. Trabzonspor kafilesinin yarın saat 14.30’da özel uçak ile Kastamonu’ya gideceği ve buradan da kara yoluyla Karabük’e geçeceği belirtildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Batuhan’ın yanı sıra izinli olan Bongonda katılmadı.
1 / 18
Trabzonspor, Karabük maçı hazırlıklarını sürdürdü


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express Confort 1.5 Dci
26.250 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için