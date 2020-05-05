Trabzonspor'da Ndiaye için karar aşaması

Trabzonspor'da Badou Ndiaye konusunda artık karar aşamasına geliniyor. Stoke City, kirada olan Senegalli futbolcunun geleceğiyle ilgili 30 Haziran'a kadar adım atmak, oyuncu da kalmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Ndiaye için karar aşaması
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05 Mayıs 2020 10:16
Trabzonspor'da devre arasında Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye konusunda gelişmeler yaşanıyor. Senegalli futbolcunun bordo-mavililerde mutlu olması ve kalmak istemesi, Stoke City'yi zorluyor.

Championship temsilcisi, 30 Haziran'a kadar kirada olan oyuncularıyla alakalı bir karar almak istiyor. Kalıcı çözümler belirlemek isteyen İngiliz ekibi, Ndiaye'yi ilk etapta kadroda tutmayı düşünüyor.

Stoke City, Ndiaye'den ciddi bir bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor. Kulübün elinde en değerli futbolculardan biri olarak görülen Ndiaye'nin Trabzonspor'la sezonu tamamlamasına izin verileceği ancak kiralık durumuyla alakalı görüşmeler yapılmasının gerektiği aktarıldı.

MALİ SIKINTI VAR

Bu nedenle Stoke City ve Trabzonspor arasında 30 Haziran tarihi kritik olacak. Ada basınında vurgulanan bu durumla alakalı Stoke City'nin hızlıca karar vermek istediği kaydedildi. Kadro planlaması yapan Stoke'un koronavirüs krizi nedeniyle halihazırda ekonomik sıkıntılar çektiği ve zarar edeceği bir anlaşmaya yanaşmayacağı dile getirildi.

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