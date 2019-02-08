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Trabzonspor'da Muharrem Usta ibra edilmedi

Trabzonspor'da eski başkan Muharrem Usta ve 4 yönetici için mahkeme yolu açıldı.

Kaynak: Fotomaç
Trabzonspor'da Muharrem Usta ibra edilmedi
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08 Şubat 2019 12:00
Trabzonspor'un dün gerçekleştirilen Sportif A.Ş. Genel Kurul toplantısında eski başkan Muharrem Usta ve yöneticileri Ahmet Çubukçu, Coşkun Bülbül, Orhan Aksu ve Adnan Bayram'ın ibra edilmemesine karar verildi.

Böylece Usta ve 4 isme mahkeme yolu açılmış oldu. Karar genel sekreter Ömer Sağıroğlu'nun yazılı teklifi sonrası yapılan oylamada alındı.

Sağıroğlu'nun daha sonra sunduğu, "Yapılan oylama neticesinde ibra edilmeyen eski yönetim kurulu üyeleri hakkında şirkete vermiş oldukları zararla ilgili dava açılması yönünde karar alınmasını ve yönetim kuruluna bu yönde yetki verilmesini önergemiz olarak sunuyoruz" şeklindeki önergesi de oy birliği ile kabul edildi. Böylece Usta ve diğer isimler hakkında hukuki yol açılmış oldu

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