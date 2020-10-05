Trabzonspor'da milli ara en çok Diabate'ye yarayacak!

Trabzonspor'un Leicester'dan transfer ettiği Diabate'nin milli arada hazır olması bekleniyor.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'da milli ara en çok Diabate'ye yarayacak!
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05 Ekim 2020 11:33
Trabzonspor'un İngiliz temsilcisi Leicester City'den kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, Gaziantep FK karşısında siftah yaptı.

73. dakikada Ekuban'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez Bordo-Mavili formayı giyen Malili kanat oyuncusunun pek hazır olmadığı görüldü.

24 yaşındaki futbolcunun, Milli arada fizik açığını kapatması ve forma rekabetine girmesi bekleniyor.



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