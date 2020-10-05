Trabzonspor'da milli ara en çok Diabate'ye yarayacak!

Trabzonspor'un İngiliz temsilcisi Leicester City'den kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, Gaziantep FK karşısında siftah yaptı.
73. dakikada Ekuban'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez Bordo-Mavili formayı giyen Malili kanat oyuncusunun pek hazır olmadığı görüldü.
24 yaşındaki futbolcunun, Milli arada fizik açığını kapatması ve forma rekabetine girmesi bekleniyor.
73. dakikada Ekuban'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez Bordo-Mavili formayı giyen Malili kanat oyuncusunun pek hazır olmadığı görüldü.
24 yaşındaki futbolcunun, Milli arada fizik açığını kapatması ve forma rekabetine girmesi bekleniyor.