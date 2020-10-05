Trabzonspor'da milli ara en çok Diabate'ye yarayacak!

Trabzonspor'un İngiliz temsilcisi Leicester City'den kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, Gaziantep FK karşısında siftah yaptı.



73. dakikada Ekuban'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez Bordo-Mavili formayı giyen Malili kanat oyuncusunun pek hazır olmadığı görüldü.



24 yaşındaki futbolcunun, Milli arada fizik açığını kapatması ve forma rekabetine girmesi bekleniyor.



