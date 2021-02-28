Trabzonspor'da Marlon için kulübe kararı

Trabzonspor'un önceki gün yapılan idmanında ayağına darbe alan Kamil Ahmet Çörekçi'nin bugün oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen mücadelede forma giyemeyecek.



Kovid-19'a diğer oyunculardan sonra yakalanan Marlon'un karantina süreci dün sona erdi. Sabah teste giren Brezilyalı sol bekin sonucu negatif çıkınca akşam idmana dahil edildi. Marlon'un, F.Bahçe karşılaşmasında kadroda yer alması planlanırken, Abdullah Avcı'nın oyuncuyu yedek soyundurması bekleniyor. Marlon'un yerine ise sol bekte Kamil Ahmet'in oynayacağı ifade edildi



