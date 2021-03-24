Trabzonspor'da Marlon için kritik 10 hafta

Fırtına'nın sezon başında Fluminense kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı Marlon, Trabzon'da çok mutlu. 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 23 yaşındaki sol bek, Türkiye'de kalmak istiyor. Ancak genç futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz karar verilmedi.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Marlon'un performansına göre ilerleyen haftalarda yönetime bir rapor sunacak. Sambacı, 26 lig maçında görev alırken, 1 asist yaptı. Son 10 maç ise Marlon'un kaderimi çizecek



