Trabzonspor'da Marlon için kritik 10 hafta

Trabzonspor, inişli çıkışlı bir grafik çizen Marlon'un takımda kalıp kalmayacağına henüz karar vermedi.

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Trabzonspor'da Marlon için kritik 10 hafta
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24 Mart 2021 13:37
Fırtına'nın sezon başında Fluminense kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattığı Marlon, Trabzon'da çok mutlu. 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan 23 yaşındaki sol bek, Türkiye'de kalmak istiyor. Ancak genç futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz karar verilmedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Marlon'un performansına göre ilerleyen haftalarda yönetime bir rapor sunacak. Sambacı, 26 lig maçında görev alırken, 1 asist yaptı. Son 10 maç ise Marlon'un kaderimi çizecek



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