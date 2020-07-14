Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi uzadı

Sözleşmesi gereği 10 maça ilk 11'de başlaması durumunda bir yıllık opsiyonu devreye girecek olan Trabzonspor'un 34 yaşındaki oyuncusu Manuel da Costa, Denizlispor maçına ilk 11'de başlayarak bu hakkını doldurdu ve sözleşmesindeki opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girdi.



ÖNE GEÇİP PUANLARI SAÇTI!

Antalyaspor maçında öne geçip sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Denizlispor karşısında da skor üstünlüğü yakalamasına rağmen mağlup oldu. Bordo-mavililer 29 maçta öne geçerken bunların 12'sinde tam 27 puan kaybetti ve ulaşılması güç bir performans ortaya koydu. Ligin en fazla öne geçen takımı olmasına rağmen Trabzonspor, bu maçlarda 17 galibiyet alırken, 9 kez berabere kalıp, 3 mağlubiyet yaşadı.



DENİZLİSPOR KABUSU!

Süper Lig'in ilk yarısındaki Denizlispor maçından (Aralık 2019'da 1-2) sonra hiç mağlubiyet yaşamayan Trabzonspor, yine Ege ekibine teslim olarak 16 maçlık yenilmezlik serisinden oldu. Horoz, bu sezon ligde iki kez yendiği bordomavilileri, kupada da rövanşta mağlup etmesine rağmen elendi.



