Hosseini bekliyor

Geçtiğimiz hafta Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması beklenen'nin transferinin henüz netlik kazanmamasının altında ilginç detaylar yatıyor...İran ekibi İstiklal ile yapılan görüşmelerde 22 yaşındaki savunmacının sözleşmesinde '15 Temmuz'a kadar 100 bin Dolar (486 bin TL) karşılığında serbest kalır' maddesinin olduğu öğrenildi. Bu rakamı uygun bulan Bordo-Mavili yönetim ise bu parayı ödemeyi kabul etti. Ancak her şey bu andan sonra başladı.Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz dolduran genç oyuncusunu bu rakama göndermek istemeyen İran ekibinin, görüşmelerde zorluk çıkardığı belirtildi.15 Temmuz tarihini geçiren ve Hosseini'nin sözleşmesindeki bu maddeyi devre dışı bırakan İstiklal'in, Trabzonspor yönetimine 'Gelin başka bir rakam üzerinden görüşelim' mesajını gönderdiği kaydedildi. Ancak Karadeniz ekibinin, henüz bu isteğe geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Yeni sezon hazırlıkları için Türkiye'ye gelen İstiklal'de, Hosseini de bir an önce olayın netleşmesini umut ediyor.Bordo-Mavili yöneticiler ise Fırtına'ya gelmeye sıcak bakan genç futbolcuyla temaslarını sürdürüyor.