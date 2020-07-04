Trabzonspor'da maaşlar ödendi, keyifler yerinde!

Trabzonspor'da teknik ekip ve başkan Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanlarıyla toplantı yaptı.



Yapılan toplantıda şampiyonluk yolunda kaybedilen bir şeyin olmadığı, kalan haftaların çok şeyi değiştirebileceği vurgulandı. Ayrıca yönetim kurulu oyunculara maaş ödemesini de gerçekleştirerek ekstra bir motivasyon sağladı.



NWAKAEME VE EKUBAN SEVİNDİRDİ



Trabzonspor'a sakatlıkları bulunan Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak ile ilgili sevindirici haberler geldi. Dün yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı çalışan üç futbolcu, taktik idmanda ise yer aldı. Nwakaeme as kodrayla sahaya çıkarken, Ekuban ve Abdulkadir değişmeli olarak oynadı. Galatasaray karşısında üç yıldızın da forma giyme ihtimali arttı.



TAKIMI HIRS BASTI



Yapılan antrenmanlarda oyuncuların oldukça hırslı olduğu gözlendi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Galatasaray'ın özellikle son oynadığı Başakşehir maçındaki oyun üzerine çalışmalar yaparken, futbolcular da antrenmanda galibiyet sözü verdi.



