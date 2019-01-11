Devre arasının gelmesi ile birlikte Onur Kıvrak, Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Fırtına'da, Luis İbanez'in de gönderilmesi bekleniyordu. Ancak senelik 1 milyon Euro kazanan Arjantinli oyuncu takımda kaldı.
30 yaşındaki oyuncuya herhangi bir teklifin olmadığı öğrenilirken, aynı zamanda takımda sorun yaratmaması sebebiyle kadroda tutulduğu gelen bilgiler arasında
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30 yaşındaki oyuncuya herhangi bir teklifin olmadığı öğrenilirken, aynı zamanda takımda sorun yaratmaması sebebiyle kadroda tutulduğu gelen bilgiler arasında
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