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Trabzonspor'da Luis İbanez takımda kalıyor

Trabzonspor'da yıllık 1 milyon euro kazanan ve forma şansı bulmakta zorlanan Luis İbanez'in takımda kalacağı öğrenildi.

Kaynak: Fanatik
Trabzonspor'da Luis İbanez takımda kalıyor
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11 Ocak 2019 10:06
Devre arasının gelmesi ile birlikte Onur Kıvrak, Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Fırtına'da, Luis İbanez'in de gönderilmesi bekleniyordu. Ancak senelik 1 milyon Euro kazanan Arjantinli oyuncu takımda kaldı.

30 yaşındaki oyuncuya herhangi bir teklifin olmadığı öğrenilirken, aynı zamanda takımda sorun yaratmaması sebebiyle kadroda tutulduğu gelen bilgiler arasında

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