Devre arasının gelmesi ile birlikte Onur Kıvrak, Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş ve Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Fırtına'da, Luis İbanez'in de gönderilmesi bekleniyordu. Ancak senelik 1 milyon Euro kazanan Arjantinli oyuncu takımda kaldı.30 yaşındaki oyuncuya herhangi bir teklifin olmadığı öğrenilirken, aynı zamanda takımda sorun yaratmaması sebebiyle kadroda tutulduğu gelen bilgiler arasında