Abdullah Avcı'nın ilk maçında 11'de şans verdiği Lewis Baker, fırsatı genel olarak iyi kullandı ancak istediği skor katkısını sağlayamadı.



İngiliz yıldızın ilk yarıda Afobe'ye verdiği şık pasta takım arkadaşı golü atamayınca, asist güme gitti. Baker ikinci devrede de çok net bir gol şansını kendisi değerlendiremedi. Başarılı orta saha her şeye rağmen geçer not aldı.



