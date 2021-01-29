Trabzonspor'da kupa ödülü: 1 milyon TL

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Süper Kupa'yı kazanan takıma 1 milyon TL prim verdi. Beşiktaş derbisi öncesi Fırtına'da moraller iyice yükseldi.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da kupa ödülü: 1 milyon TL
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29 Ocak 2021 09:04
Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da kazanan Trabzonspor'da, yönetim takımı ödüllendirdi.

Olimpiyat Stadı'ndaki zafer sonrası Bordo-Mavili oyunculara 1 milyon TL prim dağıtılacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun müjdesi sonrası Bordo-Mavili futbolcuların keyfi tavan yaparken, şimdi gözler Beşiktaş mücadelesine çevrildi.

Pazar günü Vodafone Park'taki karşılaşmanın kazanılması halinde takıma bir sürpriz daha yapılması gündemde. Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan sadece Antalyaspor ile berabere kalan Karadeniz ekibi, lider rakibini devirmesi halinde zirveyle olan puan farkını 8'e indirme şansı yakalayacak.

Pandemi sürecinde dahi kulüpteki ödemeleri aksatmadan gerçekleştiren yönetim, ekonomik anlamda elinden geleni yapıyor.



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