Trabzonspor'da Kucka'nın bonservisi belli oldu

Trabzonspor'da alacakları nedeniyle kriz yaşanan Jurac Kucka ile sıkıntılar, ödemelerin yapılması sonrasında sona erdi.Bordo mavililer, takımdan ayrılmak isteyen Slovak futbolcunun bonservisini belirledi.Yönetim, orta saha oyuncusunu isteyen Parma'ya "4 milyon euroyu getiren Kucka'yı alır" cevabı verdi.İtalyan ekibinin ise 31 yaşındaki oyuncu için 3.2 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Bu arada ayak bileğinde sakatlığı olan Kucka dün de idmana çıkmadı.