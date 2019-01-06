Trabzonspor'da Kucka şoku! Hastaneye kaldırıldı...

Kucka antrenmanı yarıda bıraktı

Sosa antrenmana katılmadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin antrenman sahasında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.Şut ve pas çalışmasının ardından tam sahada yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı. İdman sırasında teknik direktör Ünal Karaman'ın sık sık oyuncularını uyardığı görüldü.Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi.Trabzonsporlu oyuncular, idmanı ziyaret eden bir grup taraftarla toplu fotoğraf çektirdi.Parma ile transfer görüşmeleri yapan Trabzonspor'un Slovak futbolcusu, bordo-mavili takımın Antalya kampında yapılan akşam antrenmanındaKucka'nın, orta sahada genç futbolcu Ali Osman ile girdiği ikili mücadelede bileğine darbe aldığı ve yerden kalkamadığı görüldü.31 yaşındaki futbolcu sahayı sağlık ekiplerinin yardımıyla terk ederken, ardından kontrolleri için hastaneye götürüldü.Öte yandan Kucka'yı, Serie A takımlarından Parma transfer etmek istiyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Parma'nın ilgisini doğrulamıştı.Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Zargo Toure takımdan ayrı koştuktan sonra çalışmalarını salonda sürdürdü.Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.