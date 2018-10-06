  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Trabzonspor'da Kucka için şaşırtan karar

Trabzonspor'un Slovak orta saha oyuncusu Kucka'da Akhisar mücadelesi öncesi şaşırtan bir olay gerçekleşti.

Trabzonspor'da Kucka için şaşırtan karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2018 13:45
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Slovak yıldız Kucka ile ilgili şok bir gelişme gerçekleşti.

Ünal Karaman'ın Akhisar deplasmanı kafilesine Kucka'yı dahil etmediği gözlemdi.

Trabzonspor'dan yapılan bildiri şu şekilde;

Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında oynayacağı Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre Akhisar deplasmanında yer alacak takım kafilemiz şu şekildedir;

ONUR KIVRAK

UĞURCAN ÇAKIR

ESTEBAN ALVARADO

MAJID HOSSEINI

MUSTAFA AKBAŞ

ZARGO TOURE

HÜSEYİN TÜRKMEN

JOAO PEREIRA

ZEKİ YAVRU

FILIP NOVAK

BATUHAN ARTARSLAN

OGENYI ONAZI

JOSE SOSA

ABDULKADİR PARMAK

YUSUF YAZICI

ABDULKADİR ÖMÜR

OLCAY ŞAHAN

VAHID AMIRI

ANTHONY NWAKAEME

CALEB EKUBAN

BURAK YILMAZ

HUGO RODALLEGA

OLCAY GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta "Özür dilemesi gerekiyor" dedi Olcay Şahan'ı, Akhisar maçı kadrosuna dahil eden teknik direktör Ünal Karaman'ın Kucka konusunda yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için