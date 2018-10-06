Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Slovak yıldız Kucka ile ilgili şok bir gelişme gerçekleşti.
Ünal Karaman'ın Akhisar deplasmanı kafilesine Kucka'yı dahil etmediği gözlemdi.
Trabzonspor'dan yapılan bildiri şu şekilde;
Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında oynayacağı Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre Akhisar deplasmanında yer alacak takım kafilemiz şu şekildedir;
ONUR KIVRAK
UĞURCAN ÇAKIR
ESTEBAN ALVARADO
MAJID HOSSEINI
MUSTAFA AKBAŞ
ZARGO TOURE
HÜSEYİN TÜRKMEN
JOAO PEREIRA
ZEKİ YAVRU
FILIP NOVAK
BATUHAN ARTARSLAN
OGENYI ONAZI
JOSE SOSA
ABDULKADİR PARMAK
YUSUF YAZICI
ABDULKADİR ÖMÜR
OLCAY ŞAHAN
VAHID AMIRI
ANTHONY NWAKAEME
CALEB EKUBAN
BURAK YILMAZ
HUGO RODALLEGA
OLCAY GERİ DÖNDÜ
Geçtiğimiz hafta "Özür dilemesi gerekiyor" dedi Olcay Şahan'ı, Akhisar maçı kadrosuna dahil eden teknik direktör Ünal Karaman'ın Kucka konusunda yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.
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Ünal Karaman'ın Akhisar deplasmanı kafilesine Kucka'yı dahil etmediği gözlemdi.
Trabzonspor'dan yapılan bildiri şu şekilde;
Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında oynayacağı Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre Akhisar deplasmanında yer alacak takım kafilemiz şu şekildedir;
ONUR KIVRAK
UĞURCAN ÇAKIR
ESTEBAN ALVARADO
MAJID HOSSEINI
MUSTAFA AKBAŞ
ZARGO TOURE
HÜSEYİN TÜRKMEN
JOAO PEREIRA
ZEKİ YAVRU
FILIP NOVAK
BATUHAN ARTARSLAN
OGENYI ONAZI
JOSE SOSA
ABDULKADİR PARMAK
YUSUF YAZICI
ABDULKADİR ÖMÜR
OLCAY ŞAHAN
VAHID AMIRI
ANTHONY NWAKAEME
CALEB EKUBAN
BURAK YILMAZ
HUGO RODALLEGA
OLCAY GERİ DÖNDÜ
Geçtiğimiz hafta "Özür dilemesi gerekiyor" dedi Olcay Şahan'ı, Akhisar maçı kadrosuna dahil eden teknik direktör Ünal Karaman'ın Kucka konusunda yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın