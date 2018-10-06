Trabzonspor'dan yapılan bildiri şu şekilde;

OLCAY GERİ DÖNDÜ

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Slovak yıldız Kucka ile ilgili şok bir gelişme gerçekleşti.Ünal Karaman'ın Akhisar deplasmanı kafilesine Kucka'yı dahil etmediği gözlemdi.Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında oynayacağı Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu.Buna göre Akhisar deplasmanında yer alacak takım kafilemiz şu şekildedir;ONUR KIVRAKUĞURCAN ÇAKIRESTEBAN ALVARADOMAJID HOSSEINIMUSTAFA AKBAŞZARGO TOUREHÜSEYİN TÜRKMENJOAO PEREIRAZEKİ YAVRUFILIP NOVAKBATUHAN ARTARSLANOGENYI ONAZIJOSE SOSAABDULKADİR PARMAKYUSUF YAZICIABDULKADİR ÖMÜROLCAY ŞAHANVAHID AMIRIANTHONY NWAKAEMECALEB EKUBANBURAK YILMAZHUGO RODALLEGAGeçtiğimiz hafta "Özür dilemesi gerekiyor" dedi Olcay Şahan'ı, Akhisar maçı kadrosuna dahil eden teknik direktör Ünal Karaman'ın Kucka konusunda yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.