Trabzonspor'da kritik gelecek toplantısı

Trabzonspor Yönetimi, Konya maçı öncesinde toplanacak. Yeni sezon masaya yatırılacak. Yıldızların satılıp satılmayacağı konuşulacak. Transfer stratejisi de toplantının ana maddesi.



Trabzonspor kritik toplantıya hazırlanıyor. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun Konyaspor maçı öncesinde toplantı yapacağı öğrenildi. Bu toplantının önemli satır başları ise takımda teklif gelen oyuncuların durumu. Yönetim, transfer edilecek oyuncuları da masaya yatıracak.



FİKİR AYRILIKLARI OLACAK



Yöneticilerin büyük bir bölümünün fikri kadronun ağırlıklı olarak korunması... Bazı yöneticilerin ise transfer tekliflerinin büyüklüğüne göre değerlendirilme yapılmasını isteyeceği öğrenildi.



TRABZONSPOR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Bilindiği gibi Trabzonspor'da Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Sörloth, Nwakaeme, Ekuban gibi isimlere transfer teklifleri geliyor. Yönetimin alacağı karar Trabzonspor'un yolunu çizecek.



GİTMEK İSTEYENLERE KOLAYLIK



Ayrıca takımdan ayrılmak isteyen oyuncuların durumunu da değerlendirecek olan Bordo- Mavili yönetimin bu yönde ısrarcı olan oyuncuları da takımda tutma taraftarı olmadığı öğrenildi.



