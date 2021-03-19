Trabzonspor'da kritik Ankaragücü virajı

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişiyle müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da olumlu hava Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti ve BB Erzurumspor beraberliğiyle az da olsa dağılmıştı. Tekrar zirve yarışına ortak olmak isteyen bordo-mavili takımda herkes yarın Ankaragücü ile oynanacak mücadeleyi sezon finali olarak görüyor.



Her idman öncesinde öğrencileriyle toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcının, "Sizlere güveniyorum. Bu takımı buralara siz getirdiniz. Bunu unutmayın. Yoğun tempoda yol kazaları tabii ki yaşanacaktır. Ankaragücü karşısında Trabzonspor gibi oynayacağız ve kazanacağız. Bundan eminim" dediği öğrenildi.



Takımın gol ümitleri Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny ile de ayrı konuşan Avcı, "Yakalanan çıkışta payınız çok büyük. Bunu herkes gibi siz de biliyorsunuz. Çok yetenekli isimlersiniz. Başarılı performansınızı Ankaragücü mücadelesinde geri kazanacaksınız" ifadelerini kullandığı bildirildi.



Öte yandan Abdullah Avcı'nın Erzurumspor maçında özellikle hücum anlamında etkisiz kalan kadroda değişikliğe gideceği bildirildi. Yunus Mallı'nın yerine Flavio'ya görev vermeyi düşünen bordo-mavili teknik adamın sağbekte ise Serkan Asan'ı 11'de değerlendireceği bildirildi.



