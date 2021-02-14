Trabzonspor'da koronavirüs vakaları artıyor

Trabzonspor, bir oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve bordo-mavili ekipte pozitif vaka sayısı 4'e yükseldi.



Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun COVID-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

