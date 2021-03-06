Trabzonspor'da koronavirüs kabusu bitti

Trabzonspor'da 2-3 haftadır yaşanan koronavirüs korkusu artık son buldu. Daha önce 8 futbolcusu virüse yaklanan Trabzonspor'da son isim olan Safa Kınalı da iyileşti.



Teste giren oyuncunun sonuçlarının negatif çıktığı ve bugün takıma dahil olacağı öğrenildi. Bordo-mavililer, pazartesi günü Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.



Fırtına tek farka abone



Fırtına'da, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde aldığı 14 galibiyetin 12'sinde rakipleri karşısında sahadan 1 farkla galip ayrılarak 36 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer bu maçların 7 tanesini 1-0, 5'ini ise 2-1'lik skorla kazandı. Karadeniz temsilcisi, bir karşılaşmadan 3-1, bir maçtan da 2-0'lık galibiyetlerle ayrılırken, rakiplerine 2 farklı üstünlük sağladı.



