Trabzonspor'da koronavirüs kabusu bitti

Son haftalarda koronavirüs vakalarından çok çeken Trabzonspor'da kabus sona erdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da koronavirüs kabusu bitti
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06 Mart 2021 11:35
Trabzonspor'da 2-3 haftadır yaşanan koronavirüs korkusu artık son buldu. Daha önce 8 futbolcusu virüse yaklanan Trabzonspor'da son isim olan Safa Kınalı da iyileşti.

Teste giren oyuncunun sonuçlarının negatif çıktığı ve bugün takıma dahil olacağı öğrenildi. Bordo-mavililer, pazartesi günü Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak.

Fırtına tek farka abone

Fırtına'da, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde aldığı 14 galibiyetin 12'sinde rakipleri karşısında sahadan 1 farkla galip ayrılarak 36 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer bu maçların 7 tanesini 1-0, 5'ini ise 2-1'lik skorla kazandı. Karadeniz temsilcisi, bir karşılaşmadan 3-1, bir maçtan da 2-0'lık galibiyetlerle ayrılırken, rakiplerine 2 farklı üstünlük sağladı.



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