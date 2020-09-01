Trabzonspor'da Kerem Baykuş performansıyla büyüledi

Samsunspor ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan ve 61 dakika süre alarak en çok sahada kalan oyuncu olan Trabzonsporlu Kerem Baykuş, performansıyla göz doldurdu.

Haber; Sabah
Trabzonspor'da Kerem Baykuş performansıyla büyüledi
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01 Eylül 2020 09:56
Trabzonspor'ım Samsunspor ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başlayan ve 61 dakika süre alarak en çok sahada kalan oyuncu olan Kerem Baykuş, performansıyla teknik heyeti büyüledi. Top tekniği ve attığı uzun paslarla dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda A takım kadrosunda şans bulabileceğini gösterdi.

Teknik direktör Eddie Newton'ın da forma rekabetine hazır olduğunu kanıtlayan genç oyuncuyla yakından ilgilendiği kaydedildi.

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