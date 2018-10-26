Trabzonspor'da kaynak aranıyor!

Ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılara çözüm arayanyeni ödeme takvimi ortaya çıktı. Trabzonspor, 10 gün içerisinde 30 milyon TL, yıl sonuna kadar ise 100 milyon TL ödeme gerçekleştirmek zorunda.Bu ödemelerin 40 milyon TL'lik kısmının futbolculara olduğu öğrenildi.Yönetimin kaynak arayışını hızlandırdığı ve Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek olan genel kurula kadar ödemeleri tamamlayarak, herhangi bir sorunla karşılaşmak istemediği belirtildi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı: "Takımdan beklenen her zaman başarı ama iki haftada şampiyon olunmuyor. Şampiyonluk sözü vermedim ama mücadelemiz hep zirve olacak dedim. Hizmet etmeye geldim, hizmet etmeye de devam ederim. Daha yapacak çok işimiz var. Doğru şeyler yapınca sonuçlar oluşur. Futbol kulüpleri futboldan para kazanır. Futbolcularımızı değersizleştirmeyelim. Hoca ne derse altına imzamı atarım."