Trabzonspor'da kayıp golcü! Galatasaray'dan sonra...

Kritik Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan ve 2 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Anthony Nwakaeme, daha sonra gösterdiği performansla gözden düştü.1-0 kaybedilen Alanya maçında 64 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, Göztepe karşılaşmasında ise sadece 17 dakika süre aldı.29 yaşındaki oyuncu, daha sonra oynanan Kasımpaşa ve Akhisar maçlarında ise kulübede oturdu.Tecrübeli oyuncu, milli ara sonrasında tekrardan formasına kavuşmayı hedefliyor.