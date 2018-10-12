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Trabzonspor'da kayıp golcü! Galatasaray'dan sonra...

Trabzonspor'u sezon başında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'dan transfer ettiği Nwakaeme, bordo-mavili ekipte forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Kaynak: Fanatik
Trabzonspor'da kayıp golcü! Galatasaray'dan sonra...
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12 Ekim 2018 11:07
Kritik Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan ve 2 gol, 1 asistlik performansıyla yıldızlaşan Anthony Nwakaeme, daha sonra gösterdiği performansla gözden düştü.

1-0 kaybedilen Alanya maçında 64 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, Göztepe karşılaşmasında ise sadece 17 dakika süre aldı.

29 yaşındaki oyuncu, daha sonra oynanan Kasımpaşa ve Akhisar maçlarında ise kulübede oturdu.

Tecrübeli oyuncu, milli ara sonrasında tekrardan formasına kavuşmayı hedefliyor.

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