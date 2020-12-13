Trabzonspor'da kayıp aranıyor: Afobe!

Sezon başında büyük umutlarla Stoke City'den kiralanan ve Trabzonspor'a gelene kadar başka kulüplerin bonservisine tam 40 milyon Euro ödediği Benik Afobe, yine sınıfta kaldı.



Üst üste sergilediği kötü performanslar nedeniyle Abdullah Avcı'nın ilk 11'den kestiği Kongo asıllı İngiliz futbolcu, ikinci yarıda oyuna girdi. Ancak yine beklenen futbolu gösteremedi. Takım arkadaşlarıyla anlaşmakta sıkıntı çeken Afobe, rakip savunmacılar arasında kayboldu.



Afobe'ye 87. dakikada ise çok net bir pozisyon hazırlandı. 27 yaşındaki santrfor, Abdülkadir Ömür'ün pasında topu önüne alabilse, kaleciyle karşı karşıya kalacak ve belki de gol atacaktı. Djaniny'nin sakatlığında Trabzonspor'un ileri uçtaki tek gol umudu olan Afobe, ligde tam 6 haftadır gole hasret



Afobe bu sezon 11 lig maçında 3 gole imza atmıştı.



