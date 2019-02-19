Trabzonspor'da kaptanlar duruma el koydu

Galatasaray derbisi sonrası Alanyaspor yenilgisinin gelmesi Trabzonspor'da moralleri bozarken, takım kaptanları Sosa ve Yusuf Yazıcı duruma el koydu.Öncelikle teknik direktör Ünal Karaman ile görüşen iki kaptan, "Hocam özellikle Alanyaspor karşılaşmasında sizi ve tüm camiamızı çok üzdük. Tüm takım bunun farkında. İstediklerimizi yapamadık. Siz maçtan sonra taraftarımızdan özür dilediniz, biz de bizden özür diliyoruz. İnanın saha içinde kendimizi tanıyamadık. Arkadaşlarımızla konuşup toparlanmak için gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı. Karaman, iki kaptana düşünceleri için teşekkür etti ve "El ele verirsek bu durumdan çabuk çıkarız" dedi.Sosa ve Yusuf ardından tüm takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Öncelikle sözü alan Yusuf'un, "Arkadaşlar en kısa zamanda toparlanmamız gerekiyor. Nasıl ilk devrenin sonunda gerekeni yaptıysak yine aynı şekilde davranmalıyız. Eksikler bizim için mazeret olamaz. Bu formayı giyen herkes sahada sonuna kadar savaşmak zorundadır. Formamızda kuru yer kalmayacak şekilde mücadele etmeliyiz. Taraftar bizden bunu bekliyor. Göztepe ve Kasımpaşa'yı yenerek camiamızın yüzümüzü güldürelim" diye konuştu.Ardından sözü Sosa aldı. Bu sonuçların kendilerine hiç yakışmadığını vurgulayan Arjantinli yıldız "Herkes kafasını kaldırsın" diye başladı. Sosa şunları söyledi: "Üzgünüz tamam ama her şey bitmiş değil. Bu takımı hak ettiği yere çıkarmamız şart. Ligde ikinci devreye iyi başlayamadık. Özellikle Türkiye Kupası'nı alarak camiamıza hediye vermemiz gerek. Ligde de en yükseğe çıkmak için çok çalışmalı ve profesyonelce davranmalıyız. Biz iyi bir takımız."Bordo-mavililer, ligin ilk yarısını, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan elde edip 29 puanla 2. sırada kapatarak sezonun en iyi dönemini geçirdi. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda ise 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayıp bu sezon en kötü dönemini yaşadı..