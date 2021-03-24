Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi geri dönüyor

Trabzonspor'da son 5 maçı kaçıran Kamil Ahmet Çörekçi geri dönüşe hazırlanıyor.

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Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi geri dönüyor
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24 Mart 2021 12:33
Kamil Ahmet
Kamil Ahmet
Trabzonspor
Sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilen ve son 5 maçı kaçıran Kamil Ahmet Çörekçi geri dönüşe hazırlanıyor.

Tecrübeli futbolcunun yokluğunda özellikle sağ bekte alternatif oyuncu problemi yaşanırken, Kamil Ahmet'in takıma katılmasıyla teknik heyetin eli güçlenecek. Ağrıları büyük oranda geçen başarılı ismin, en geç hafta sonunda idmanlara başlaması hedefleniyor. Aynı şekilde Trondsen de yavaş yavaş hazır hale geliyor.

 



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