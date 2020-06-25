Trabzonspor'da Jose Sosa sevinci! İlk 11'e...

Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da, Jose Sosa takımla idmanlara başladı. Adalesindeki sakatlık nedeniyle Göztepe, Fenerbahçe ve Alanya karşılaşmalarını kaçıran kaptan, geri döndü.



Bu süreçte arkadaşlarını 3 deplasmanda da yalnız bırakmayan Sosa'nın antrenmana çıkması moralleri yükseltti. Özellikle kalan 6 lig maçı ve kupa finalinde mutlaka sahada olmak isteyen Jose Sosa, cumartesi günkü Ankaragücü karşılaşmasında kadrodaki yerini alacak.



İdmanlardaki durumuna göre teknik direktör Hüseyin Çimşir Sosa'yı 11'de görevlendirecek. Yedek kulübesinde olsa dahi yıldız isim sonradan oyuna girecek. Sosa'nın saha içindeki liderliğin çok ihtiyaç duyan Çimşir, yıldız ismin sağlık durumuyla da yakından ilgileniyor.



