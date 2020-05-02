Trabzonspor'da Joao Pereira'nın yerine Busi

Trabzonspor, Pereira'nın alternatifini Belçika'da buldu.Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in adını verdiği sağ bekin Charleroi'da forma giyen Maxime Busi olduğu bildirildi.Belçika U-21 Milli Takımın'da forma giyen genç oyuncu için Çimşir'in alınabilirse alınması için rapor verdiği bildirildi.Maxime Busi bu sezon takımı ile 24 resmi maça çıktı. 20 yaşındaki sağ bek bu maçlarda takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.