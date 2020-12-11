Trabzonspor'da Joao Pereira geri dönüyor!

Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Joao Pereira, Kayserispor maçında geri dönüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Joao Pereira geri dönüyor!
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11 Aralık 2020 10:40
Trabzonspor'un Sivas ile oynadığı maçta kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Pereira, Kayserispor maçında yeniden görev alanına dönecek. Genç Serkan ise kulübeye dönecek.

TRABZONSPOR'DA BÜYÜK HESAP
11 haftada 20 puan kaybederek zirvenin 10 puan gerisinde kalan Trabzonspor, 2020'deki 4 maçta 12 puan hedefliyor. Trabzon sırasıyla Kayseri, Rize, Hatay ve G.Saray ile karşılaşacak.



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