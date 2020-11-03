Trabzonspor'da Joao Pereira dümende

Joao Pereira, kritik süreçte İhsan Derelioğlu'nun en büyük yardımcısı olarak dikkat çekiyor.

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Trabzonspor'da Joao Pereira dümende
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03 Kasım 2020 10:46
Trabzonspor'un kaptanı ve tecrübeli ismi Joao Pereira, kritik süreçte İhsan Derelioğlu'nun en büyük yardımcısı olacak.

Yönetim, Alanyaspor maçı öncesinde Pereira'nın devreye girmesini ve takım içi motivasyonu artırmasını istedi. Özellikle bordo- mavili ekibe yeni katılan yabancı oyuncularla sürekli görüşmeler gerçekleştirecek olan Pereira, hafta boyunca dümeni bırakmayacak.


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