Trabzonspor'da Joao Pereira dümende

Trabzonspor'un kaptanı ve tecrübeli ismi Joao Pereira, kritik süreçte İhsan Derelioğlu'nun en büyük yardımcısı olacak.
Yönetim, Alanyaspor maçı öncesinde Pereira'nın devreye girmesini ve takım içi motivasyonu artırmasını istedi. Özellikle bordo- mavili ekibe yeni katılan yabancı oyuncularla sürekli görüşmeler gerçekleştirecek olan Pereira, hafta boyunca dümeni bırakmayacak.
Yönetim, Alanyaspor maçı öncesinde Pereira'nın devreye girmesini ve takım içi motivasyonu artırmasını istedi. Özellikle bordo- mavili ekibe yeni katılan yabancı oyuncularla sürekli görüşmeler gerçekleştirecek olan Pereira, hafta boyunca dümeni bırakmayacak.