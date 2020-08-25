Trabzonspor'da Ivan Marcone imzaya yakın

Trabzonspor'da savunma operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-Mavililer'in listesinde en üst sırada yer alan Boca'lı Ivan Marcone'de imza aşamasına gelindi. Arjantin devine 30 yaşındaki oyuncu için daha önce 2.5 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonuyla bir sene kiralama teklifini ileten Karadeniz ekibinin önerisi reddedilmişti. Boca'nın, yıldız futbolcuyu 8 milyon Dolar'ın aşağısına bırakmayı düşünmediği ifade edilmişti. Ancak oyuncuyu transfer konusunda ikna eden Fırtına, Boca ile de orta yolu buluyor.



İmzaya kalacak



Deneyimli stoperi bir sezonluğuna kiralama konusunda el sıkışan Bordo-Mavililer, Boca'lı idarecilerle de satın alma opsiyonunu 5 milyon Dolar olarak işleme adına anlaşmaya vardı. Trabzonspor bu transferi zorunlu satın alma olmadan gerçekleştirecek.



Transfer komitesinin uzun süredir bitirmek için mesai harcadığı, teknik direktör Newton'un da takımda görmeyi çok istediği oyuncuyla ilgili detaylar tamamlandıktan sonra iş resmiyet kazanacak.







