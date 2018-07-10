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Trabzonspor'da İranlı Majid Hossein'in transferi bitti

Trabzonspor'un Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı ile başarılı bir performans sergileyen Majid Hosseini ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Trabzonspor'da İranlı Majid Hossein'in transferi bitti
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10 Temmuz 2018 12:04
Transferde önceliği stoper bölgesine veren Trabzonspor, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bordo-Mavililer'in, Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı ile başarılı bir performans sergileyen Majid Hosseini ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Turnuvayı yerinde izleyen teknik heyetin, 22 yaşındaki savunmacının alınması için yönetime rapor sunduğu, Bordo-Mavili kurmayların da Hosseini'nin kulübü Esteghlal ile masaya oturduğu öğrenildi.

Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer; yaptığı açıklamada, İranlı futbolcunun transferi konusunda şartların örtüştüğünü belirterek, "Büyük olasılıkla bu transfer gerçekleşebilir. Son aşamaya gelindi. Perşembe günü bir aksilik olmaması halinde Trabzon'da olmasını bekliyoruz." dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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