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Trabzonspor'da İran modası! 2 imza daha...

Trabzonspor daha önce imza attırdığı İranlı kanat oyuncusu Vahid Amiri'den sonra Majid Hosseini'yi Trabzon'a getirdi. Morteza Pouraliganji'nin transferi ise an meselesi

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'da İran modası! 2 imza daha...
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27 Temmuz 2018 09:43
Trabzonspor'da uzun zamandır süren stoper arayışları son bulmak üzere...

Bordo-mavili kulübün daha önce Türkiye'ye getirerek her konuda anlaşmaya vardığı İranlı stoper Majid Hosseini kulübüyle olan sorunları çözmek için daha sonra ülkesine gitmişti.

Esteghlal kulübü bonservis için 700 bin dolar istemiş, bordo-mavili kulüp "100 bin dolara serbest kalır" maddesini kullanacaklarını ifade etmişti. Trabzonspor, 22 yaşındaki İranlı stoper Hosseini ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BİR İRANLI DAHA: POURALIGANJI

Bordo-mavili kulübün yine Dünya Kupası'nda çok beğendiği diğer İranlı stoper Morteza Pouraliganji için de 20 gün önce resmi teklif yapılmıştı.

Avrupa takımlarından teklifler alan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor'un iki İranlı oyuncuyla anlaşması üzerine kararını bordo-mavili kulüpten yana kullanma kararı aldı.

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Bordo-mavili kulüp 22 yaşındaki İranlı stoper Hosseini ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bir diğer İranlı oyuncu 26 yaşındaki Morteza Pouraliganji de Trabzon'a 3 yıllık imza atacak.

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