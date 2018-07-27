BİR İRANLI DAHA: POURALIGANJI

FIRTINA'NIN DEFANS GÖBEĞİ ONLARA TESLİM

Trabzonspor'da uzun zamandır süren stoper arayışları son bulmak üzere...Bordo-mavili kulübün daha önce Türkiye'ye getirerek her konuda anlaşmaya vardığı İranlı stoper Majid Hosseini kulübüyle olan sorunları çözmek için daha sonra ülkesine gitmişti.Esteghlal kulübü bonservis için 700 bin dolar istemiş, bordo-mavili kulüp "100 bin dolara serbest kalır" maddesini kullanacaklarını ifade etmişti. Trabzonspor, 22 yaşındaki İranlı stoper Hosseini ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.Bordo-mavili kulübün yine Dünya Kupası'nda çok beğendiği diğer İranlı stoper Morteza Pouraliganji için de 20 gün önce resmi teklif yapılmıştı.Avrupa takımlarından teklifler alan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Trabzonspor'un iki İranlı oyuncuyla anlaşması üzerine kararını bordo-mavili kulüpten yana kullanma kararı aldı.Bordo-mavili kulüp 22 yaşındaki İranlı stoper Hosseini ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.Bir diğer İranlı oyuncu 26 yaşındaki Morteza Pouraliganji de Trabzon'a 3 yıllık imza atacak.