Trabzonspor'da indirim anlaşması; Lig oynanmazsa yüzde 20

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ekonomik açıdan birçok sektöre büyük yara verirken, futbol da bundan büyük ölçüde nasibini almış durumda. Pek çok kulübe göre ekonomik olarak iyi bir durumda olan Trabzonspor'da da fedakarlıklar konuşulmaya başlandı.Futbolcularla görüşen yönetim, indirim konusunda el sıkıştı. Bu doğrultuda bordo-mavili takımda yerli oyuncuların maaşlarında yüzde 20 kesintiye gidilmesini, yabancı oyuncuların ise primlerini almamayı kabul ettiği ifade edildi.Lig başladığı takdirde ise bu durum uygulamaya sokulmayacak.Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür, gelecek hedefleri için takım kaptanı Sosa'dan büyük destek alıyor. Arjantinli yıldız, son olarak Fransa'nın Nice kulübünün takibine giren genç yıldıza Avrupa tecrübelerini aktarıyor. Ömür'e vatandaşı Messi'yi örnek gösteren Sosa, "Her başarı senin elinde, asla yeterli olduğunu düşünme" tavsiyesinde bulunuyor. Bu arada Sosa ve Ömür, Süper Lig'in en iyi ikilisi durumda. Birlikte oynadıkları maçlarda yüzde 83'lük pas ortalamasının altına düşmediler.