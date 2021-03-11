Trabzonspor'da ilk aday Youssouf Sabaly

Bordeaux ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Youssouf Sabaly'ye şimdi teklif yapılması planlanıyor. Yüksek maaş istemezse resmi temas başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da ilk aday Youssouf Sabaly
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11 Mart 2021 09:49
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle devre arasında kadrosunu Berat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı ile güçlendirmişti. Ancak ikinci yarının başlamasıyla takımda birçok eksik noktanın daha bulunduğu ortaya çıktı.

Scout ekibi de bazı oyuncuları takibe aldı. Sağ ve sol bek mevkilerinin yanı sıra her iki ofansif kanada ve hücum hattına isimler araştırılmaya başlandı.

Sağ bek için listenin ilk sırasına Avcı'nın Beşiktaş'ta görev yaparken de istediği Youssouf Sabaly yazıldı.

Fransa'nın Bordeaux takımıyla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuya, lig sona ermeden teklif yapılması planlanıyor. Oyuncunun yüksek maaş beklentisi içerisinde olmaması durumunda bu transfer için resmi temaslar start alacak.

SOUSSOUF SABALY KİMDİR?

Kariyerine PSG altyapısında başlayan, Evian ve Nantes gibi takımlarda da kiralık forma giyen 28 yaşındaki Sabaly, bir süre PSG kadrosunda kaldıktan sonra 2017'de Bordeaux tarafından 4 milyon Euro'ya transfer edildi. Esas mevkii sağ bek olmasına rağmen sol bek ve orta sahada da görev yapabiliyor.



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