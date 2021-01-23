Trabzonspor'da iki transferin eli kulağında

Ara transferin bitmesine az bir zaman kala Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Abdülkadir

Ömür'ün sakatlığından sonra

ağırlığını ofansif orta saha oyuncu

transferine veren Trabzonspor,

Benfica'dan

Chiquinho ile prensipte

anlaştı.

Ancak Portekiz kulübünün istediği yüksek ve zorunlu satın alma opsiyonunu değiştirmek için temaslar devam ediyor.

Defansif orta saha için adayları arasında yer alan Sampdoria forması giyen

Jakub Jankto

için de şartlar zorlanacak.

İtalyan basını

da Trabzonspor'un ilgisini doğrularken,

oyuncunun ayrılmak istediğini ancak kulübün bu konuda kararsız kaldığını vurguladı.

Geçen sezon 38 maç oynayan ve 3 gol, 7 asistlik performans gösteren Chiquinho, bu sezon ise 11 maçta forma giyip, 2 de gol attı. Portekizli oyuncu 2019'da 5 milyon 250 bin Euro'ya Moreirense'den Benfica'ya transfer olmuştu.

Kulübü ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki oyuncu; bu sezon forma giydiği 18 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.