Trabzonspor'da iki transferin eli kulağında

Ara transferin bitmesine az bir zaman kala Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığından sonra ağırlığını ofansif orta saha oyuncu transferine veren Trabzonspor, Benfica'dan Chiquinho ile prensipte anlaştı. Ancak Portekiz kulübünün istediği yüksek ve zorunlu satın alma opsiyonunu değiştirmek için temaslar devam ediyor.
İTALYA'DA DA GÜNDEM OLDU
Defansif orta saha için adayları arasında yer alan Sampdoria forması giyen Jakub Jankto için de şartlar zorlanacak. İtalyan basını da Trabzonspor'un ilgisini doğrularken, oyuncunun ayrılmak istediğini ancak kulübün bu konuda kararsız kaldığını vurguladı.
CHİQUİNHO KİMDİR?
Geçen sezon 38 maç oynayan ve 3 gol, 7 asistlik performans gösteren Chiquinho, bu sezon ise 11 maçta forma giyip, 2 de gol attı. Portekizli oyuncu 2019'da 5 milyon 250 bin Euro'ya Moreirense'den Benfica'ya transfer olmuştu.
JAKUB JANKTO KİMDİR?
Kulübü ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki oyuncu; bu sezon forma giydiği 18 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.
İTALYA'DA DA GÜNDEM OLDU
Defansif orta saha için adayları arasında yer alan Sampdoria forması giyen Jakub Jankto için de şartlar zorlanacak. İtalyan basını da Trabzonspor'un ilgisini doğrularken, oyuncunun ayrılmak istediğini ancak kulübün bu konuda kararsız kaldığını vurguladı.
CHİQUİNHO KİMDİR?
Geçen sezon 38 maç oynayan ve 3 gol, 7 asistlik performans gösteren Chiquinho, bu sezon ise 11 maçta forma giyip, 2 de gol attı. Portekizli oyuncu 2019'da 5 milyon 250 bin Euro'ya Moreirense'den Benfica'ya transfer olmuştu.
JAKUB JANKTO KİMDİR?
Kulübü ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki oyuncu; bu sezon forma giydiği 18 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.