Trabzonspor'da transfer harekâtı hız kazandı.



Gelecek sezonun transferlerini vakit geçirmeden bitirmeyi hedefleyen yönetimin amacı teknik heyetin istediği isimleri kampa yetiştirmek. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Hatay maçının ardından 4 yeni oyuncuyu lig bitince duyuracaklarını söylemişti. Bu 4 transferden ikisi ile ön anlaşmaya da varıldı.



SEZON SONU KONTRATLARI BİTİYOR



Bordo-mavililer sezon sonu kulüpleri ile sözleşmeleri bitecek olan Brezilyalı sağ bek Bruno Peres ve Gineli santrfor Fode Koita ile ön anlaşmaya vardı. İki oyuncunun da kulüpleri ile sezonu bitirmesini bekleyen yönetim ardından resmi açıklamayı yapacak. Bordo- mavili yönetim diğer iki nokta transferden birini sol bek, diğerini ise yine forvet bölgesine yapacak.



Trabzonspor'da transfer çalışmalarında hareketli dakikalar yaşanıyor. Uzun zamtandır görüşme halinde olunan Senegalli sağ bek Youssouf Sabaly ile fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıkların giderilmemesi üzerine gündeme gelen Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres ile görüşmeler daha hızlı ilerledi.



