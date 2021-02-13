Trabzonspor'da iki pozitif daha

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcuda daha koronavirüs tespit edildiği duyuruldu



İşte resmi açıklama...



"Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır"



