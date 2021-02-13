Trabzonspor'da iki pozitif daha

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcunun daha koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da iki pozitif daha
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13 Şubat 2021 11:51
Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesinde iki futbolcuda daha koronavirüs tespit edildiği duyuruldu

İşte resmi açıklama...

"Perşembe günü rutin olarak yapılan COVID-19 testlerinde bir oyuncumuzun, dün de semptom gösteren ve testi gerçekleştirilen iki oyuncumuzun PCR testleri pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır"



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