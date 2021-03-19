Trabzonspor'da iki isim Ankaragücü maçında yok

Süper Lig'de bu hafta Ankaragücü'nü ağırlayacak Trabzonspor'da iki isim forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da iki isim Ankaragücü maçında yok
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19 Mart 2021 12:50
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. 

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Norveçli futbolcu Andres Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.



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