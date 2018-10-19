Son karar maç günü

Ligde inişli-çıkışlı sonuçların ardından istediği galibiyetleri almaya başlayan Trabzonspor'da buna bağlı olarak oyuncuların performansında da ciddi bir artış gözlemlendi. İdmanlarda özellikle hücum oyuncuları arasında büyük bir rekabet yaşanırken, teknik direktör Ünal Karaman'ı da kadro konusunda tatlı bir telaş sardı.Erzurumspor karşısında kaleyi Onur'a emanet edecek olan tecrübeli çalıştırıcı, defans dörtlüsünü Pereira, Toure, Hosseini ve Novak'tan oluşturacak. Orta sahada Sosa ve Onazi ikilisinden vazgeçmeyen Karaman, forvette ise hem Burak'ı hem de Rodallega'yı oynatacak.Karaman, kanat tercihini ise henüz yapamadı. Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Anthony ve Amiri arasından sadece iki isim seçecek olan başarılı teknik adam, beş oyuncunun da idman performansını yakından takip ediyor. Abdülkadir ile Amiri'nin formaya daha yakın olduğu öğrenilirken, diğer isimlerin de formayı zorladığı kaydedildi. Karaman son kararını maç günü verecek.