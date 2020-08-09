Trabzonspor'da III. Norveçli harekatı: Martin Linnes

Transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle daha geldi! Alexander Sörloth'un ardından bir diğer Norveçli Rosenborg'tan Anders Trondsen'i de kadrosuna katan bordo mavililer, Galatasaray'dan Martin Linnes'in de peşine düştü.Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un özel haberine göre; Sağ bekte Joao Pereira ile kısa bir süre önce sözleşme yenileyen Trabzonspor, Galatasaray'dan Martin Linnes'i de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Transfer gerçekleşirse bordo mavili takımdaki Norveçli oyuncu sayısı 3'e çıkacakSarı kırmızılılardan 1 milyon 400 bin euro net maaş alan Martin Linnes, bu maaşında fedakarlık yapması durumunda Trabzonspor yeni bir hamle daha yapacak. 2021'de sözleşmesinin son senesine girecek olan Linnes'in sözleşmesi uzatılarak transfer gerçekleşebilir ya da yeni bir formül bulunacak.Galatasaray'da şu ana kadar 120 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken 13 asist yaptı