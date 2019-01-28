FAUL YOK İSYANI

6. BERABERLİK

Abdülkadir Parmak, Sivasspor maçında yaklaşık 30 metreden enfes bir golle tamamlayarak, Trabzonspor'u adeta yeniden sahaya döndürdü.Hafta içindeki Balıkesir ile oynanan kupa maçında fileleri 2 kez sarsan 24 yaşındaki futbolcu, kendisini ilk kez 11'e alan hocası Karaman'ı mahcup etmedi.Messi gibi çalımları, hızlı ve muhteşem ara pasları ile gözlerimizin pasını silen Abdülkadir Parmak için "Abdülkadir Ömür Messi idi şimdi ikinci Messi oldu. Bu topu oradan fileleri ancak Messi ve Abdülkadir Parmak gönderebilir" yorumunu yaptı.Trabzonspor cephesi yedikleri golden önceki pozisyona tepkili... Nwakaeme topu Douglas'ın ayağından alırken, hakem bu pozisyonda faul çaldı. Atışı hızlı kullanan Sivasspor, atağın sonunda Kone ile fileleri havalandırırken Trabzonsporlu futbolcular itirazda bulundu. Hugo Rodelega sarı kart gördü. Nwakaeme de topu dokunduğunu, Douglas'a değmediğini söyledi. Ünal Karaman da maç sonunda "Pozisyon önümde oldu. Faul yoktu" ifadelerini kullanmıştı.Trabzonspor ile Sivasspor, ligde 26'ncı kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta 25 maçta Fırtına'nın 13, Yiğido'nun 7 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise berabere bitti. Trabzonspor bu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.