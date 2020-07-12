Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen gözden düştü

Bordo-Mavili formayı giydiği ilk günden bu yana performansıyla eleştirilerin hedefi olan Hüseyin Türkmen son haftalardaki oyunuyla da tartışmaların odağı oldu.



Teknik heyetin, kritik hatalar yapan 22 yaşındaki savunmacıyı gözden çıkardığı öğrenildi.



Bordo-Mavili yönetimin de genç oyuncu için sezon sonunda herhangi bir teklif gelmesi durumunda bu öneriyi değerlendireceği belirtildi.



Hüseyin bu sezon 35 maçta görev yaparken, 1 kez gol pası verdi.



