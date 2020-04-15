Teknik patron Hüseyin Çimşir, oyuncuların verilen programa uyup uymadıklarını harfiyen takip ediyor.
Her gün oyuncularıyla görüşmeler yapan Çimşir'in, sürekli olarak bilgilendirmeler ve antrenman programlarına güncellemeler yaptığı da ifade edildi.
Genç teknik adam Hüseyin Çimşir, oyuncularını sürekli olarak hazır tutmaya çalışıyor.
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Her gün oyuncularıyla görüşmeler yapan Çimşir'in, sürekli olarak bilgilendirmeler ve antrenman programlarına güncellemeler yaptığı da ifade edildi.
Genç teknik adam Hüseyin Çimşir, oyuncularını sürekli olarak hazır tutmaya çalışıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın