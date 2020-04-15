Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den yakın takip

Trabzonspor'da teknik patron Hüseyin Çimşir, oyuncularını yakından takip ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den yakın takip
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15 Nisan 2020 11:19
Teknik patron Hüseyin Çimşir, oyuncuların verilen programa uyup uymadıklarını harfiyen takip ediyor.

Her gün oyuncularıyla görüşmeler yapan Çimşir'in, sürekli olarak bilgilendirmeler ve antrenman programlarına güncellemeler yaptığı da ifade edildi.

Genç teknik adam Hüseyin Çimşir, oyuncularını sürekli olarak hazır tutmaya çalışıyor.

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